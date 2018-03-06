В Сирии потерпел крушение российский Ан-26

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российский военно-транспортный самолет Ан-26 во вторник днем потерпел крушение при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим, на борту самолета, по предварительным данным, находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли, сообщает Минобороны РФ. Это уже второй военный самолет, который был потерян в Сирии с начала года.

"Шестого марта около 15.00 (мск) при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. По предварительным данным, на борту самолета находилось 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли", — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы.

"Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность. По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было. Комиссия Минобороны России будет изучать все возможные версии произошедшего", — добавили в Минобороны.

Проверка началась



Главная военная прокуратура уже ведет проверку по крушению российского транспортного самолета Ан-26 в Сирии, сообщает надзорное ведомство.

"Главная военная прокуратура организовала проверку в связи с авиакатастрофой военно-транспортного самолета ВКС РФ на базе Хмеймим в Сирии", — сообщили в пресс-службе ГВП.

Как отметили в ведомстве, в случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

В свою очередь, зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин заявил РИА Новости, что крушение Ан-26 в Сирии не является предметом расследования комитета, а депутаты не должны подменять в данном вопросе Минобороны.

"Я думаю, будет излишним данный вопрос рассматривать на комитете. Лично мое мнение, конечно, могут коллеги другое мнение иметь. Считаю, что министерство обороны достаточно объективно разберется во всех причинах произошедшего и выявит пути недопущения подобного", — сказал Швыткин РИА Новости.

Он также призвал не строить догадки о крушении Ан-26 в Сирии, а делать выводы после тщательного расследования трагедии.

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), в свою очередь, выразил соболезнования в связи с крушением военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии. Об этом сообщается на сайте СПЧ. Член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк также выразил свои соболезнования в связи с крушением Ан-26 и добавил, что авария "требует тщательного расследования, установления причин аварии и недопущения подобных инцидентов впредь".

Надежный Ан-26



Транспортный самолет Ан-26 является надежной машиной, и несмотря на то, что она была снята с производства более 30 лет назад, ее ресурс до сих пор успешно продлевался, заявили опрошенные во вторник РИА Новости эксперты.

По мнению бывшего заместителя главнокомандующего Военно-воздушных сил России генерал-полковника Николая Антошкина, Ан-26 до сих эффективно справлялся со своими задачами, несмотря на то, что машина была снята с производства еще в 1986.

"Ан-26 — это надежная машина, как и другие самолеты, она вполне может применяться в течение 30 лет, и даже после этого срока ее ресурс продлевается: на пять или на 10 (лет), как того требует ситуация", — сказал собеседник агентства.

Схожего мнения придерживается и заслуженный летчик-испытатель России Магомед Толбоев, назвавший Ан-26 "великолепным самолетом".

"Это великолепный самолет, отработан 60 лет на вооружении, у нас остались единицы. Отличные самолеты, никогда не падали. Что сейчас случилось, сложно сказать", — сказал он.

Ан-26 — легкий военно-транспортный многоцелевой самолет, предназначенный для перевозки грузов на линиях малой и средней протяженности. разработан в ОКБ имени О. К. Антонова (ныне Государственное предприятие "Антонов", город Киев, Украина). Первый вылет грузового самолета Ан-26 состоялся 21 мая 1969 года. Самолеты выпускались серийно на Киевском авиационном производственном объединении в период с 1969 по 1986 год. Всего было выпущено 1398 самолетов, из них 420 экспортированы.

Ан-26 отличается высокой устойчивостью, легкостью управления, простотой техники пилотирования и хорошим обзором из кабины экипажа, что делает его доступным летчикам средней квалификации. Высокие взлетно-посадочные качества и проходимость шасси обеспечивают самолету непритязательность к взлетно-посадочным площадкам и позволяет круглый год эксплуатировать его на грунтовых, галечных, песчаных, заснеженных и размокших аэродромах относительно малых размеров. Бортовое оборудование обеспечивает выполнение транспортно-десантных задач днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях и посадку при плохой видимости.

Ан-26 находится на вооружении стран СНГ, а также эксплуатируется в 26 других государствах. Ан-26 стал базовым для 25 модификаций. Ряд самолетов переоборудованы в летающие командные пункты, самолеты радиоэлектронной разведки, а также летающие лаборатории различного назначения. Известны китайские модификации Y-7, Y-7H, Y-7H-500.

Экипаж — пять человек. Самолет Ан-26 способен перевозить 40 десантников или 24 носилок с сопровождением или 5,5 тонны груза.

Су-25 в феврале



Предыдущая потеря российского военного самолета случилась в Сирии 3 февраля. При совершении облета зоны деэскалации Идлиб в Сирии российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит террористами из переносного зенитно-ракетного комплекса. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.

Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. Как отметили в министерстве, после окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь. Пилота похоронили 8 февраля на Аллее славы Коминтерновского кладбища Воронежа.

Президент РФ Владимир Путин 6 февраля подписал указ о присвоении звания Героя России майору Роману Филипову.