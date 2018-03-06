ООН планирует 8 марта направить новый совместный гумконвой в Восточную Гуту

ЖЕНЕВА, 6 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН 8 марта планирует направить новый гуманитарный конвой в Восточную Гуту, после того как в понедельник из-за активизации боевых действий не смог разгрузиться конвой в Думу, заявил на брифинге во вторник официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке.

"Вчера совместная миссия ООН и партнерских организаций, которая должна была доставить помощь в Думу в Восточной Гуте, была вынуждена свернуться из-за активизации боевых действий и отсутствия безопасности", — заявил он.

По его словам, конвой провел девять часов в Думе под взаимными обстрелами сторон, после чего было принято решение покинуть территорию. В итоге 14 из 46 грузовиков не смогли выгрузить гуманитарную помощь.

"ООН и партнерские организации будут готовы доставить вторую часть помощи в Думу 8 марта, как запланировано, если позволит ситуация. Чтобы это случилось, все меры безопасности должны быть гарантированы", — добавил Лерке.

Ранее пресс-секретарь МККК Йоланда Жакеме сообщила РИА Новости, что накануне конвой МККК был вынужден покинуть территорию Думы из-за начавшихся обстрелов, и не успел разгрузить всю гуманитарную помощь. Она подчеркнула, что МККК готов вернуться в Думу, как только позволят меры безопасности.

Ситуация в Восточной Гуте обострилась в последние недели. СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако, по заявлению российского Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают обстрелы.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>