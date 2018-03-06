Главная военная прокуратура начала проверку после крушения Ан-26 в Хмеймиме

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Главная военная прокуратура ведет проверку по крушению российского транспортного самолета Ан-26 в Сирии, сообщает надзорное ведомство во вторник.

"Главная военная прокуратура организовала проверку в связи с авиакатастрофой военно-транспортного самолета ВКС РФ на базе Хмеймим в Сирии", — сообщили в пресс-службе ГВП.

Как отметили в ведомстве, в случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

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