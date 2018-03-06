При обстреле Дамаска погибли три человека

ДАМАСК, 6 мар — РИА Новости. Три человека погибли и 12 получили ранения в результате обстрела Дамаска со стороны боевиков из сирийской Восточной Гуты, сообщил РИА Новости источник в полиции.

"Вооруженные группировки в Восточной Гуте совершили ракетный обстрел по Дамаску и его пригороду. Два снаряда упали в районе аль-Каймария в Старом Дамаске, в результате чего были ранены четыре человека", — сообщил источник.

По его словам, еще три человека погибли и восемь пострадали в результате обстрела по Джараману в пригороде Дамаска.

Ранее агентство САНА сообщало о семи раненых в квартале Баб-Тума в Дамаске и в районе Джарамана.

Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне огневого поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.