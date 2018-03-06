В Сирии разбился российский самолет Ан-26. Онлайн-репортаж

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк провел параллели с крушением самолета Ту-154 Минобороны под Сочи, отметив, что новая катастрофа требует тщательного расследования. "Предыдущая трагедия с крушением над Черным морем летевшего на нашу военно-воздушную базу Хмеймим в Сирии транспортного самолета, где находилась часть музыкального коллектива имени Александрова и Лиза Глинка, была огромным горем для страны. Сегодня это горе опять настигло множество семей и весь наш народ", - написал Железняк в своем Facebook.