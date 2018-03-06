В Сирии разбился российский самолет Ан-26. Онлайн-репортаж

- 18:20
Путин выразил соболезнования близким погибших
"Президент России выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, а также всему личному составу Минобороны в связи с потерей товарищей", - приводит слова Путина Дмитрий Песков.
- 18:18
Путин получил доклад Шойгу о крушении Ан-26
Президент России Владимир Путин получил доклад министра обороны Сергея Шойгу о крушении в Сирии российского военно-транспортного самолета Ан-26, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
- 17:59
В Госдуме призвали тщательно расследовать крушение Ан-26
Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк провел параллели с крушением самолета Ту-154 Минобороны под Сочи, отметив, что новая катастрофа требует тщательного расследования. "Предыдущая трагедия с крушением над Черным морем летевшего на нашу военно-воздушную базу Хмеймим в Сирии транспортного самолета, где находилась часть музыкального коллектива имени Александрова и Лиза Глинка, была огромным горем для страны. Сегодня это горе опять настигло множество семей и весь наш народ", - написал Железняк в своем Facebook.
- 17:38
В Госдуме заявили, что крушение Ан-26 не является предметом расследования комитета по обороне. Депутаты не должны подменять в этом вопросе Минобороны, отметил зампред комитета Юрий Швыткин.
- 17:33
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- 17:28
Эксперты заявили о надежности Ан-26
Транспортный самолет Ан-26 является надежной машиной, и несмотря на то, что она была снята с производства более 30 лет назад, ее ресурс до сих пор успешно продлевался, заявили опрошенные во вторник РИА Новости эксперты.
- 17:22
Совет по правам человека при президенте России выражает соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета.
- 17:16
Главная военная прокуратура начала проверку по факту крушения.
- 17:05
Предварительная причина катастрофы
По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. В Минобороны отметили, что, "по докладу с места, огневого воздействия по самолету не было".
- 17:04
Авария произошла при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, около 15:00 мск. Самолет столкнулся с землей, не долетев примерно пятисот метров до взлетно-посадочной полосы.
- 17:02
В Сирии разбился российский самолет Ан-26
В Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26, сообщили в Минобороны. По предварительным данным, на борту находилось 26 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.