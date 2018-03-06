МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Причиной крушения российского транспортного самолета Ан-26 в Хмеймиме могла стать техническая неисправность, заявили в Минобороны России.

В ведомстве добавили, что не зафиксировали огневого воздействия по самолету. Специальная комиссия уже начала изучать возможные версии произошедшего.

Транспортный Ан-26 разбился при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмейми, не долетев примерно 500 метров до ВПП. На борту находились 26 пассажиров и 6 членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли.