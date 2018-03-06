Сирийские военные предложили боевикам покинуть Восточную Гуту

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 6 мар — РИА Новости. Сирийские военные открыли гуманитарный коридор в Восточной Гуте не только для мирных жителей населенного пункта Дума, но и для боевиков, которым предложено выйти из района вместе с семьями, сообщил журналистам во вторник представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

"Сегодня с 9 до 14 часов была введена в действие очередная – восьмая – "гуманитарная пауза". На этот раз гуманитарный коридор был открыт не только для мирного населения Восточной Гуты, но и для боевиков с их семьями. При этом членам незаконных вооруженных формирований разрешено иметь при себе личное оружие", — сказал он.

По словам Золотухина, на данный момент выхода мирных жителей не зафиксировано.

"Несмотря на то, что обстановка в районе гуманитарного коридора, в Восточной Гуте, а также вокруг Дамаска продолжает оставаться напряженной, сегодня отмечается снижение числа обстрелов пункта пропуска Мухайям Аль-Вафедин и прилегающих районов. Не исключено, что это связано с рассмотрением членами некоторых НВФ нашего предложения по выходу из зоны", — отметил генерал.

Вместе с тем, по его словам, продолжаются обстрелы пригородов Дамаска.

"Вчера утром из минометов был обстрелян госпиталь Тишрин в населенном пункте Дахийят Аль-Асад. Обстрел велся со стороны города Дума с территории, подконтрольной группировке "Джейш аль-Ислам", — добавил Золотухин.

"Вновь призываем лидеров НВФ прекратить нарушения режима прекращения огня, обеспечить выход мирного населения или самим покинуть Восточную Гуту", — заключил он

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