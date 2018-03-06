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Война в Сирии
Война в Сирии

В Пентагоне не комментируют возможность военного удара по Сирии

03:5506.03.2018
(обновлено: 04:02 06.03.2018)
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© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Trevor T. McBrideАмериканские истребители F-22 Raptor над территорией Сирии. Архивное фотоАмериканские истребители F-22 Raptor над территорией Сирии. Архивное фото
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Trevor T. McBride

ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. В Министерстве обороны США в понедельник отказались комментировать информацию об обсуждении планов нового военного удара по Сирии в связи с якобы использованием химического оружия властями этой страны.

Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond
В Пентагоне заявили, что операция США в Сирии может затянуться
"Как правило, мы не обсуждаем будущие военные планы", — заявил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй.

Ранее издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США рассматривает варианты новых военных мер в отношении правительства Сирии. По информации газеты, президент на прошлой неделе обсуждал возможные действия с главой аппарата президента Джоном Келли, помощником президента по национальной безопасности Гербертом Макмастером и главой Пентагона Джимом Мэттисом. Трамп рассматривал варианты "наказания правительства (президента Сирии Башара) Асада после сообщений об атаках с использованием хлорина", отмечает издание.

Представитель Пентагона Дана Уайт опровергла сообщения о том, что Мэттис участвовал во встрече, и отметила, что "обсуждения не было". По словам еще одного высокопоставленного чиновника из администрации, Мэттис был "решительно" против военного ответа на сообщения о химических атаках, а Макмастер выступал за.

По словам источника, Трамп на встрече не одобрил военные действия, и чиновники продолжат следить за ситуацией.

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

Обвинения в химатаках

Освобожденный от террористов населенный пункт Ан-Нашабия в Восточной Гуте, Сирия. 4 марта 2018
© Фото : SANA
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Ранее сообщалось, что независимая международная комиссия по расследованию преступлений в Сирии проверяет сообщения о возможном использовании боевого хлорина в Восточной Гуте и Идлибе.

С похожими обвинениями в применении химоружия в конце января выступил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. На встрече в Париже по вопросам противодействия "безнаказанному" использованию химоружия он заявил, что сирийские власти 22 января якобы применили химическое оружие против гражданского населения в Восточной Гуте. В госдепе США также заявляли, что Россия использует любую возможность, чтобы защитить режим президента Сирии Башара Асада, который якобы "продолжает использовать химоружие".

В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами. МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США в использовании химоружия в Восточной Гуте и решительно осудил такие заявления.

Кроме того, в Минобороны РФ заявляли, что администрация США игнорирует объективные факты применения боевых отравляющих веществ террористами против армии Сирии и мирного населения.

Сообщения о новых химических атаках в Сирии стали появляться на фоне проведения целой серии международных консультаций о необходимости расследования подобных преступлений.

Флаг сирийской армии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Минобороны ответило на обвинения США в "бомбардировках" Восточной Гуты
ПРЕЦЕДЕНТ

Сирийская оппозиция 4 апреля 2017 года заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из нее под контролем ОЗХО.

Несмотря на это США спустя несколько дней нанесли массированный ракетный удар по авиабазе ВВС Сирии "Шайрат", заявив, что именно там базировались самолеты с химоружием. Никаких доказательств наличия такого оружия представлено не было, международные эксперты авиабазу не посещали.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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