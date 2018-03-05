Боевики "Джебхат ан-Нусры*" обстреляли гумконвой в Восточной Гуте

ХМЕЙМИМ (Сирия), 5 мар — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* произвели минометный обстрел гуманитарного конвоя, который направлялся в город Дума в Восточной Гуте, жертв среди сотрудников гуманитарной миссии нет, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Юрий Евтушенко.

По его словам, выполняя резолюцию СБ ООН, центр обеспечил в понедельник проведение международными гуманитарными организациями конвоя в населенный пункт Дума общим весом 247 тонн.

"При этом незаконные вооруженные группировки задержали гуманитарный конвой на два часа, а затем попытались его сорвать. Так, в 17.00 боевиками "Джебхат ан-Нусра"* был произведен минометный обстрел гуманитарного конвоя из района родника Айн-Арбах восточной окраины населенного пункта Мадиара. Жертв из числа сотрудников гуманитарной миссии нет", — отметил генерал.

Он уточнил, что гуманитарный конвой находится в местах разгрузки.

*Запрещенная в России террористическая организация

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