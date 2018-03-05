Боевики "Джебхат ан-Нусры*" обстреляли гумконвой в Восточной Гуте

ХМЕЙМИМ (Сирия), 5 мар — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* произвели минометный обстрел гуманитарного конвоя, который направлялся в город Дума в Восточной Гуте, жертв среди сотрудников гуманитарной миссии нет, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Юрий Евтушенко.
"При этом незаконные вооруженные группировки задержали гуманитарный конвой на два часа, а затем попытались его сорвать. Так, в 17.00 боевиками "Джебхат ан-Нусра"* был произведен минометный обстрел гуманитарного конвоя из района родника Айн-Арбах восточной окраины населенного пункта Мадиара. Жертв из числа сотрудников гуманитарной миссии нет", — отметил генерал.
Он уточнил, что гуманитарный конвой находится в местах разгрузки.
*Запрещенная в России террористическая организация
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>