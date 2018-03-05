Пентагон признал, что часть курдов прекратила участие в операции против ИГ*

ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Часть бойцов Сирийских демократических сил (СДС) прекратила участие в операции против группировки "Исламское государство"*, которую проводит коалиция во главе с США в долине реки Евфрат, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пентагона.

"Нам известно об уходе части подразделений СДС из средней долины Евфрата и мы продолжаем указывать на то, чего стоит отвлечение от борьбы с ИГ*", — заявил представитель пресс-службы Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что часть бойцов СДС, основу которых составляют курдские отряды, передислоцировались в район города Африн для его защиты от турецкой армии, которая проводит там свою операцию.

При этом собеседник агентства подтвердил, что коалиция США будет продолжать оказывать поддержку СДС и местным сирийским "военным и гражданским советам" в освобожденных районах до тех пор, пока они будут сосредоточены на борьбе с ИГ*.

"Любые военные действия кроме тех, которые конкретно направлены на разгром ИГ*, не получают и не будут получать поддержки коалиции. Хотя коалиция нанесла значительный урон ИГ*, предстоит еще многое сделать для освобождения удерживаемых ИГ* районов и стабилизации недавно освобожденных районов, чтобы мы могли предотвратить новое появление ИГ*", — подчеркнул представитель Пентагона.

*Запрещенная в России террористическая организация

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