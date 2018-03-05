В Пентагоне заявили, что операция США в Сирии может затянуться

Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния

Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния

ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Операция США в Сирии может затянуться, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пентагона.

Рэнкин-Гэллоуэй отметил, что СДС по-прежнему остается союзником коалиции США по борьбе с ИГ и коалиция продолжает наносить по террористам "прицельные удары".

"Коалиция добьется своих целей, но возросшая сложность ситуации в Сирии может привести к тому, что операции (против ИГ*) продлятся дольше", — сказал он.

США с 2014 года проводят в Сирии операцию против ИГ* и действуют без разрешения властей страны. По данным Совбеза РФ, под этим предлогом в Сирии уже развернуты около 20 военных баз.

*Запрещенная в России террористическая организация