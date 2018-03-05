Гумконвой вернулся из Восточной Гуты в пункт пропуска Аль-Вафедин

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 5 мар — РИА Новости. Доставивший помощь в Восточную Гуту гуманитарный конвой прибыл из города Дума в пункт пропуска Мухайям Аль-Вафедин, в его составе 13 мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости.

Гумконвой вошел в Думу в понедельник около 16.00 мск. Боевики удерживали конвой в течение полутора часов в "серой зоне" — между пунктом пропуска Мухайям Аль-Вафедин и Восточной Гутой, не давая ему проезд. Однако в итоге усилиями российского Центра по примирению враждующих сторон была достигнута договоренность о пропуске гумконвоя.