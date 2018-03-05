В ООН рассказали о работе гумконвоев в Восточной Гуте

ООН, 5 мар — РИА Новости. Доставка гуманитарной помощи в осажденный сирийский анклав Восточная Гута в понедельник осуществлялась при непрекращающихся обстрелах в районе, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик отметил, что прибывшая из Дамаска колонна гуманитарной помощи доставила товары первой необходимости для 27 тысяч 500 человек. Это был первый конвой с 15 ноября 2017 года.

"Столкновения и авиаудары сегодня продолжались в Восточной Гуте во время перемещения конвоев, в том числе в городе Дума, когда шла разгрузка. В то же время, сообщалось, что Дамаск также был обстрелян из Восточной Гуты", — сказал Дюжаррик журналистам.

Ранее местный гуманитарный координатор ООН Али аз-Заатари сообщил РИА Новости, что второй гуманитарный конвой планируется направить в Восточную Гуту в четверг.

Восточная Гута остается одним из последних оплотов террористов в Сирии, который контролируют группировки "Джейш аль-Ислам"*, "Ахрар аш-Шам"*, "Джебхат ан-Нусра"*, периодически подвергая массированным обстрелам окраины и центр сирийской столицы. С лета в Восточной Гуте действует зона деэскалации. Ситуация там резко обострилась в последние недели.

СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако боевики продолжают обстрелы.

*Запрещенные в России террористические организации

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