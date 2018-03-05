Гуманитарный конвой "Красного полумесяца" возвращается из Восточной Гуты

ВОСТОЧНАЯ ГУТА, 5 мар — РИА Новости. Гуманитарный конвой "Красного полумесяца", который сегодня вошел в пригород Дамаска Дума, возвращается из Восточной Гуты, сообщил журналистам в понедельник представитель центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

"Колонная "Красного полумесяца" начала движение из Восточной Гуты в обратном направлении в 21.25 (мск)", — сказал он.

Гумконвой вошел в Думу в понедельник около 16.00 (мск). Боевики удерживали конвой в течение 1,5 часов в "серой зоне" — между пунктом пропуска Мухайям Аль-Вафедин и Восточной Гутой, не давая ему проезд. Однако в итоге усилиями российского центра по примирению враждующих сторон была достигнута договоренность о пропуске гумконвоя.

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