МККК призвал отправить новые гуманитарные конвои в Восточную Гуту

ДАМАСК, 5 мар — РИА Новости. Жители Восточной Гуты нуждаются в дополнительных поставках гуманитарной помощи в связи с тяжелой обстановкой в пригороде Дамаска, заявил региональный директор Международного комитета Красного Креста по Ближнему Востоку Роберт Мардини.
"Эта колонна — первый положительный шаг направленный на облегчение страданий некоторого количества людей, проживающих в Восточной Гуте, но одной колонны, какой бы большой она ни была, недостаточно… Повторная отправка гуманитарной помощи и продолжение поставок — вопрос очень важный, и необходимо разрешить еще в будущем", — сказал Мардини, слова которого приводит пресс-служба МККК.
Ранее местный гуманитарный координатор ООН Али аз-Заатари сообщил РИА Новости, что второй гуманитарный конвой планируется направить в Восточную Гуту в четверг.
*Запрещенные в России террористические организации
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>