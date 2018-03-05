МККК призвал отправить новые гуманитарные конвои в Восточную Гуту

ДАМАСК, 5 мар — РИА Новости. Жители Восточной Гуты нуждаются в дополнительных поставках гуманитарной помощи в связи с тяжелой обстановкой в пригороде Дамаска, заявил региональный директор Международного комитета Красного Креста по Ближнему Востоку Роберт Мардини.

По данным МККК, в понедельник первая колонна из 46 грузовиков доставила в Восточную Гуту 5,5 тысячи пищевых комплектов, рассчитанных на 27,5 тысячи человек, а также медикаменты и медицинские предметы, необходимые для оказания помощи.

"Эта колонна — первый положительный шаг направленный на облегчение страданий некоторого количества людей, проживающих в Восточной Гуте, но одной колонны, какой бы большой она ни была, недостаточно… Повторная отправка гуманитарной помощи и продолжение поставок — вопрос очень важный, и необходимо разрешить еще в будущем", — сказал Мардини, слова которого приводит пресс-служба МККК.

Ранее местный гуманитарный координатор ООН Али аз-Заатари сообщил РИА Новости, что второй гуманитарный конвой планируется направить в Восточную Гуту в четверг.

Восточная Гута остается одним из последних оплотов террористов в Сирии, который контролируют группировки "Джейш аль-Ислам"*, "Ахрар аш-Шам"*, "Джебхат ан-Нусра"*, периодически подвергая массированным обстрелам окраины и центр сирийской столицы. С лета в Восточной Гуте действует зона деэскалации. Ситуация там резко обострилась в последние недели.