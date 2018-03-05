Россия полностью привержена резолюции ООН по Сирии, заявил Лавров

ВИНДХУК, 5 мар — РИА Новости. Россия полностью привержена резолюции 2401 Совета Безопасности ООН по Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы всегда выполняем то, о чем договорились. И если вести речь о Восточной Гуте, мы полностью, на 100% привержены резолюции 2401, которая была принята консенсусом в Совете Безопасности", — сказал Лавров на брифинге.

Он напомнил, что главные пункты этой резолюции требуют от всех сторон сирийского конфликта договариваться о прекращении огня, чтобы обеспечить как минимум 30-дневную паузу для доставки гуманитарной помощи.

СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако боевики продолжают обстрелы.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 09.00 до 14.00 местного времени. Тем не менее, по заявлению российского Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор.