Лавров заподозрил Запад в желании сберечь "Джебхат ан-Нусру"*

ВИНДХУК (Намибия), 5 мар — РИА Новости. У России есть свидетельства того, что западные страны, прежде всего США, хотят сохранить в Сирии террористическую организацию "Джебхат ан-Нусра"* для смены власти, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"У нас все больше свидетельств того, что наши западные партнеры, прежде всего Соединенные Штаты, хотели бы эту "Джебхат ан-Нусру"*, которая сейчас меняет свое наименование, но от этого суть его не меняется, вывести из-под удара и сберечь ее на случай все более и более откровенных планов вернуться к плану "Б", то есть попытаться сменить режим в Дамаске", — сказал министр на пресс-конференции.

При этом дипломат отметил, что Россия продолжит громить террористов, выполняя обязательства перед народом и легитимным правительством САР.

"Против террористов в течение всего времени действия упомянутой мной резолюции (СБ ООН 2401. — Ред.) абсолютно легитимно вести последовательную непримиримую борьбу", — пояснил он.

В начале марта Совбез ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны Сирийского конфликта прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории САР. Режим прекращения огня не касается боевых действий, направленных на уничтожение террористических группировок.

Ранее министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что по поручению Владимира Путина в сирийской Восточной Гуте с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 09:00 до 14:00 местного времени. Тем не менее, по сообщениям Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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