Джонсон потребовал от Москвы и Дамаска прекратить бои в Восточной Гуте

ЛОНДОН, 5 мар – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон потребовал, чтобы Россия и сирийский режим "немедленно прекратили боевые действия" и обеспечили доставку гуманитарной помощи в Восточной Гуте.

"Люди Восточной Гуты достаточно натерпелись, в том числе нарушенных обещаний о перемирии и о гуманитарных паузах. Мы требуем, чтобы Россия и режим (режим президента САР Башара Асада — ред.) прекратили боевые действия и обеспечили продолжительную доставку гуманитарной помощи в Восточную Гуту и позволили эвакуировать больных, к чему этим утром призвал Совет по правам человека (СПЧ) ООН в резолюции, предложенной Великобританией", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Джонсона.

По словам Джонсона, он "озабочен" продолжающейся военной кампанией "против мирного населения Восточной Гуты". Министр ссылается на "достоверные сообщения о том, что российские военно-воздушные силы активно принимают участие в действиях на стороне режима Асада". Все это, по словам министра, находится в противоречии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2401, в которой речь идет о 30-дневном перемирии в Сирии.

"Есть сообщения о потерях более чем 600 человек среди гражданского населения за последние две недели", — заявил Джонсон. Потери эти были сделаны в том числе в ходе 200 авиаударов. По его словам, "более 100 человек были убиты с того момента, как Россия проголосовала за перемирие".

Что же касается сирийской вооруженной оппозиции, то, по слова Джонсона, она вовлечена в женевский мирный процесс. "Эти группы — не террористы — они поддерживают переговорное политическое решение кризиса в Сирии", — утверждает он.

Ранее (СПЧ) ООН большинством голосов проголосовал за предложенный Великобританией проект резолюции по сирийской Восточной Гуте, отвергнув российские поправки. За принятие документа проголосовали 29 членов совета, против выступили представители четырех стран, 14 воздержались. Как заявили в МИД России, резолюция "не имеет ничего общего с реальной заботой о правах человека в Сирии или о гуманитарных нуждах населения этого района".

СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако боевики продолжают обстрелы.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 09.00 до 14.00 местного времени. Тем не менее, по заявлению российского Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор.

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