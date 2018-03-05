США фактически расписались в поддержке террористов в Сирии, заявил Гатилов

ЖЕНЕВА, 5 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Отвергнув поправки к резолюции СПЧ ООН по Восточной Гуте, предложенные Россией, Великобритания и США фактически расписались в поддержке террористов в Сирии, голосование стало ярким примером двойных стандартов, заявил РИА Новости постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

"Те поправки, которые мы внесли, должны были быть поддержаны всеми государствами, которые не хотят эскалации конфликта и которые искренне намерены добиваться решения сирийского конфликта и ликвидации террористической угрозы. Но можно сделать вывод о том, что инициаторы этой резолюции не заинтересованы в урегулировании кризиса вокруг Восточной Гуты и фактически продолжают поддерживать боевиков, закрывая глаза на их преступления", — заявил он.

Постпред подчеркнул, что потребовав отдельного голосования по российским поправкам, Великобритания и США фактически расписались в поддержке террористов в Сирии.

"Симптоматично, что голосование по нашим поправкам потребовала Великобритания, которую поддержали США. Тем самым, они фактически расписались в поддержке террористов в Сирии. В том числе, в Восточной Гуте", — подчеркнул он.

Читайте полный текст интервью с Геннадием Гатиловым >>

По словам Гатилова, голосование по резолюции стало ярким примером двойных стандартов.

"Мы внимательно отфиксировали итоги голосования и делаем вывод о том, что оно стало ярким примером применения двойных стандартов. По политическим соображениям некоторые государства отказались осудить террористов и теракты против мирного населения. С такой позицией мы не можем согласиться", — подчеркнул он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>