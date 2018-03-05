Гуманитарный конвой "Красного полумесяца" прибыл в Восточную Гуту

МУХАЙЯМ АЛЬ-ВАФЕДИН (Сирия), 5 мар — РИА Новости. Гуманитарный конвой "Красного полумесяца" прошел последний пункт пропуска сирийских правительственных войск и прибыл в Восточную Гуту, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна из 45 грузовиков и мобильного госпиталя выехала из населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин в понедельник днем. В состав груза входят продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости. Передача груза должна состояться при поддержке российского центра по примирению враждующих сторон, который обеспечивает безопасность проезда колонны.
"Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской республике продолжает проведение гуманитарной операции в Восточной Гуте. Сегодня в период гуманитарной паузы центр по примирению обеспечил проведение гуманитарного конвоя в населенный пункт Дума общим весом 247 тонн", — сообщил журналистам генерал-майор Юрий Евтушенко.
Как ранее сообщали в центре по примирению со ссылкой на сирийских военных, боевики в Восточной Гуте пообещали выпустить мирных жителей в обмен на гуманитарную помощь.
Восточная Гута остается одним из последних оплотов террористов в Сирии, который контролируют группировки "Джейш аль-Ислам"*, "Ахрар аш-Шам"*, "Джебхат ан-Нусра"* (запрещены в РФ), периодически подвергая массированным обстрелам окраины и центр сирийской столицы. С лета в Восточной Гуте действует зона деэскалации. Ситуация там резко обострилась в последние недели.
СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако боевики продолжают обстрелы.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>