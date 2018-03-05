Гуманитарный конвой "Красного полумесяца" прибыл в Восточную Гуту

МУХАЙЯМ АЛЬ-ВАФЕДИН (Сирия), 5 мар — РИА Новости. Гуманитарный конвой "Красного полумесяца" прошел последний пункт пропуска сирийских правительственных войск и прибыл в Восточную Гуту, передает корреспондент РИА Новости.

Колонна из 45 грузовиков и мобильного госпиталя выехала из населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин в понедельник днем. В состав груза входят продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости. Передача груза должна состояться при поддержке российского центра по примирению враждующих сторон, который обеспечивает безопасность проезда колонны.

"Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской республике продолжает проведение гуманитарной операции в Восточной Гуте. Сегодня в период гуманитарной паузы центр по примирению обеспечил проведение гуманитарного конвоя в населенный пункт Дума общим весом 247 тонн", — сообщил журналистам генерал-майор Юрий Евтушенко.

Как ранее сообщали в центре по примирению со ссылкой на сирийских военных, боевики в Восточной Гуте пообещали выпустить мирных жителей в обмен на гуманитарную помощь.

Седьмая по счету гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась в понедельник в 9.00 по местному времени (10.00 мск) и продлится до 14.00.

Восточная Гута остается одним из последних оплотов террористов в Сирии, который контролируют группировки "Джейш аль-Ислам"*, "Ахрар аш-Шам"*, "Джебхат ан-Нусра"* (запрещены в РФ), периодически подвергая массированным обстрелам окраины и центр сирийской столицы. С лета в Восточной Гуте действует зона деэскалации. Ситуация там резко обострилась в последние недели.

СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако боевики продолжают обстрелы.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00 местного времени. Тем не менее, по заявлению российского Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор.

*Террористическая организация, запрещенная в России