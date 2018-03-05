Второй гумконвой планируют направить в Восточную Гуту в четверг

ДАМАСК, 5 мар — РИА Новости. Второй гуманитарный конвой планируется направить в сирийскую Восточную Гуту в четверг, сообщил РИА Новости местный гуманитарный координатор ООН Али аз-Заатари.
Он добавил, что ООН также ждет разрешения сирийских властей на доставку помощи в лагерь беженцев Рукбан и для этого подготовлены 35 машин.
В воскресенье замминистра главы МИД Сирии Фейсал Микдад заявил журналистам, что Дамаск пытался отправить колонну с помощью в Восточную Гуту, однако боевики продолжали вести огонь по гуманитарному коридору.
Район Восточная Гута в провинции Дамаск остается одним из последних оплотов террористов в Сирии, который контролируют группировки "Джейш аль-Ислам"*, "Ахрар аш-Шам"*, "Джебхат ан-Нусра"*, периодически подвергая массированным обстрелам окраины и центр сирийской столицы. С лета в Восточной Гуте действует зона деэскалации. Ситуация там резко обострилась в последние недели.
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00 местного времени. Тем не менее, по заявлению российского Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор.
* Запрещенные в России террористические организации.
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