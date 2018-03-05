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Война в Сирии
Война в Сирии

Второй гумконвой планируют направить в Восточную Гуту в четверг

13:5305.03.2018
(обновлено: 13:54 05.03.2018)
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© REUTERS / Omar SanadikiРоссийские и сирийские военные на контрольно-пропускном пункте в ДамаскеРоссийские и сирийские военные на контрольно-пропускном пункте в Дамаске
© REUTERS / Omar Sanadiki

ДАМАСК, 5 мар — РИА Новости. Второй гуманитарный конвой планируется направить в сирийскую Восточную Гуту в четверг, сообщил РИА Новости местный гуманитарный координатор ООН Али аз-Заатари.

Поврежденное здание в пригороде Дамаска Восточная Гута, Сирия.
© REUTERS / Bassam Khabieh
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"Второй гуманитарный конвой войдет в четверг в Гуту. Помощь будет передана представителям сирийского Красного полумесяца в городе Дума", — сообщил координатор.

Он добавил, что ООН также ждет разрешения сирийских властей на доставку помощи в лагерь беженцев Рукбан и для этого подготовлены 35 машин.

В воскресенье замминистра главы МИД Сирии Фейсал Микдад заявил журналистам, что Дамаск пытался отправить колонну с помощью в Восточную Гуту, однако боевики продолжали вести огонь по гуманитарному коридору.

Район Восточная Гута в провинции Дамаск остается одним из последних оплотов террористов в Сирии, который контролируют группировки "Джейш аль-Ислам"*, "Ахрар аш-Шам"*, "Джебхат ан-Нусра"*, периодически подвергая массированным обстрелам окраины и центр сирийской столицы. С лета в Восточной Гуте действует зона деэскалации. Ситуация там резко обострилась в последние недели.

Боевик террористической группировки Джебхат ан-Нусра (организация запрещена в РФ) в Идлибе
© AP Photo / Al-Nusra Front Twitter page
Центр по примирению в Сирии рассказал о ситуации в Восточной Гуте
СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако боевики продолжают обстрелы.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00 местного времени. Тем не менее, по заявлению российского Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор.

* Запрещенные в России террористические организации.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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