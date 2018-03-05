Четверть россиян внимательно следят за событиями в Сирии, показал опрос

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Внимательно следят за происходящим в Сирии 25 процентов опрошенных россиян, показали данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Отвечая на вопрос "Вы следите или не следите за событиями в Сирии? И если следите, то внимательно или от случая к случаю?", 45 процентов опрошенных сказали, что наблюдают за происходящим от случая к случаю, 25 процентов — следят внимательно, 30 процентов — не следят.

Россиянам также было необходимо ответить на вопрос "Как Вы думаете, чего добивается Россия, участвуя в сирийском военном конфликте? Какие цели она перед собой ставит?". Респонденты, в частности, ответили: 18% — достижение мира, 10% — борьба с террористами, террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ — ред.), 8% — защита России от угрозы терроризма, 8% — отстаивание национальных интересов России, усиление ее влияния в регионе, 7% — финансовые интересы, 6% — демонстрация силы, укрепление позиций России в мире, 6% — помощь Сирии и ее народу.

Кроме того, у респондентов спросили "Как Вы считаете, России следовало или не следовало вмешиваться в военный конфликт в Сирии?", половина из них ответили, что следовало, 27 процентов — не следовало, 22 процента затруднились ответить.

Также, согласно данным опроса, был задан вопрос "На прошлой неделе СМИ широко обсуждали гибель российских граждан под сирийским городом Дейр-эз-Зор. Вы слышали об этом или слышите сейчас впервые?": Утвердительно на этот вопрос ответил 51 процент опрошенных, 47процентов слышали об этом впервые, а еще 2 процента респондентов затруднились ответить.

Как гласят данные ФОМ, респонденты ответили на вопрос "Что Вам известно об этих российских гражданах и о том, как они оказались под Дйр-эз-Зором?" (вопрос задавался тем, кто слышал об этом): 33% опрошенных затруднились ответить, 6% заявили, что это бойцы частной военной компании (ЧВК). Отвечая на вопрос "По одной из версий, погибшие российские граждане являлись сотрудниками частной военной компании. На Ваш взгляд, существование таких компаний, нанимающих бойцов для ведения боевых действий в горячих точках, допустимо или недопустимо?", 38% сказали, что допустимо, 39% — недопустимо, 22% затруднились ответить.

Фонд "Общественное мнение" — российская некоммерческая организация, занимающаяся социологическими исследованиями. Исследование проводилось ООО "инФОМ" в рамках заказа фонда "Общественное мнение" (проект ФОМ-ОМ).

Опрос проводился 10-11 февраля 2018 года в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. В исследовании приняли участие 1,5 тысячи респондентов. Исследование проводилось методом интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность исследования не превышает 3,6 процента.

Полные данные опроса можно прочитать на сайте.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>