Кисляк призвал США к ответственности за невыполнение резолюции ООН по Сирии

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Ответственность за невыполнение резолюции СБ ООН 2401 по перемирию в Сирии и продолжение боевых действий в Восточной Гуте должна быть возложена не на Дамаск, Москву и Тегеран, а на Вашингтон, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол РФ в США Сергей Кисляк.

Администрация США в воскресенье потребовала от России, Сирии и Ирана выполнения резолюции 2401 СБ ООН. Как говорится в заявлении Белого дома, "режим президента Сирии Башара Асада, наряду с его сторонниками в Москве и Тегеране", должен придерживаться резолюции 2401 Совета безопасности ООН, прекратить боевые действия в Восточной Гуте и вокруг него и разрешить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи почти 400 тысячам "ни в чем не повинных гражданских лиц, оказавшихся в критическом положении".

"Это заявление — противостояние США законному правительству Сирии и тем государствам, которые его поддерживают. Вашингтон взваливает ответственность за происходящее в Восточной Гуте на тех, кто подвергается там атакам, вместо того, чтобы самому обеспечить прекращение там боевых действий и выполнение резолюции Совбеза ООН теми, кто сейчас воюет в Восточной Гуте", — заявил Кисляк.

Сенатор констатировал, что США ставят приоритетом в своей внешней политике не выполнение резолюций СБ ООН, а реализацию собственных интересов. "Здесь, к сожалению, Вашингтон не продемонстрировал принципиально ничего нового", — сказал он.