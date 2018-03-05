Кисляк призвал США к ответственности за невыполнение резолюции ООН по Сирии

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Ответственность за невыполнение резолюции СБ ООН 2401 по перемирию в Сирии и продолжение боевых действий в Восточной Гуте должна быть возложена не на Дамаск, Москву и Тегеран, а на Вашингтон, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол РФ в США Сергей Кисляк.
"Это заявление — противостояние США законному правительству Сирии и тем государствам, которые его поддерживают. Вашингтон взваливает ответственность за происходящее в Восточной Гуте на тех, кто подвергается там атакам, вместо того, чтобы самому обеспечить прекращение там боевых действий и выполнение резолюции Совбеза ООН теми, кто сейчас воюет в Восточной Гуте", — заявил Кисляк.
Сенатор констатировал, что США ставят приоритетом в своей внешней политике не выполнение резолюций СБ ООН, а реализацию собственных интересов. "Здесь, к сожалению, Вашингтон не продемонстрировал принципиально ничего нового", — сказал он.
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