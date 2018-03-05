Боевики назвали условие освобождения мирных жителей в Восточной Гуте

МУХАЙЯМ АЛЬ-ВАФЕДИН (Сирия), 5 мар — РИА Новости. Боевики в Восточной Гуте пообещали выпустить мирных жителей в обмен на гуманитарную помощь, сообщили в российском центре по примирению враждующих сторон со ссылкой на сирийских военных.
Сорок пять грузовиков с помощью и мобильный госпиталь выстроились утром у пункта пропуска в Мухайям Аль-Вафедине, куда ведет гуманитарный коридор из Восточной Гуты. В состав груза входят продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости — всего 247 тонн.
Передача груза состоится при поддержке центра по примирению, который отвечает за безопасный проезд колонны.
Ситуация в Восточной Гуте
Совбез ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на тридцать дней на всей территории Сирии.
С 27 февраля в Восточной Гуте объявлена гуманитарная пауза. Она действует ежедневно, с 9:00 до 14:00. Однако террористы продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор.
* Запрещенные в России террористические организации
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