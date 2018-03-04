ДАМАСК, 4 мар — РИА Новости. Западные страны используют тему применения химического оружия в Сирии в качестве повода для нанесения авиаударов по сирийской правительственной армии, заявил президент страны Башар Асад.

"Тема химического оружия стала одним из терминов западного словаря лжи. Это всего лишь шантаж, используемый обычно лишь как повод нанести авиаудары по сирийской армии", — заявил Асад, которого цитирует его пресс-служба.

Сирийские власти в ответ на обвинения в применении химического оружия неоднократно заявляли, что все запасы химоружия в стране уничтожены.