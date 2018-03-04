Центр по примирению в Сирии рассказал о ситуации в Восточной Гуте

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Вооруженные формирования в Восточной Гуте в Сирии заблокировали пути выхода из района, боевики обстреливают район, никто из мирных жителей не смог покинуть анклав, заявил на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Сегодня в очередной раз никто из мирных жителей не смог покинуть анклав. Вооруженными формированиями заблокированы пути выхода из района. Коридор безопасности на дороге, ведущей к пункту пропуска в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин, и сам пункт пропуска постоянно обстреливаются боевиками из стрелкового оружия", — сказал он.

Как отметил Евтушенко, с 9.00 до 14.00 часов под контролем Центра по примирению введена в действие шестая по счету "гуманитарная пауза". Пункт пропуска, медицинский пункт, а также лагерь для временного размещения вышедших из опасной зоны мирных граждан развернуты и находятся в полной готовности. Информирование жителей Восточной Гуты о маршрутах и правилах безопасного движения через гуманитарный коридор осуществляется по всем доступным каналам.

Евтушенко сообщил, что во время действия "гуманитарных пауз" обстрелы не прекращаются. По его словам, в 12.50 с позиций боевиков на западной окраине Эр-Рихан был обстрелян медицинский пункт, расположенного неподалеку от пункта пропуска. Шесть мин разорвались на расстоянии от 200 до 400 метров к западу от медпункта. Пострадавших нет.