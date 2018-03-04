Асад назвал прибытие народного ополчения Сирии в Африн естественным

ДАМАСК, 4 мар — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад назвал "естественным" прибытие народного ополчения Сирии в Африн, пока армия САР занята на других фронтах.

"Ввод народных сил в Африн естественен, когда идет агрессия извне, то это нормально, когда объединяются различные представители общества, в то время как сирийская армия воюет с террористами в других местах", — цитирует пресс-служба заявление Асада.

В конце февраля сирийское госагентство САНА сообщило о прибытии новых отрядов ополчения в район Африна, где турецкая армия ведет операцию против курдских сил.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>