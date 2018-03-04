Асад назвал прибытие народного ополчения Сирии в Африн естественным

ДАМАСК, 4 мар — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад назвал "естественным" прибытие народного ополчения Сирии в Африн, пока армия САР занята на других фронтах.
В конце февраля сирийское госагентство САНА сообщило о прибытии новых отрядов ополчения в район Африна, где турецкая армия ведет операцию против курдских сил.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.
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