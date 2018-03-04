Асад обвинил США и их союзников в поддержке ИГ*

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил, что международная коалиция во главе с США поддерживает террористов "Исламского государства"*, "Джебхат ан-Нусры"* и других боевиков.

"Западная коалиция является военно-воздушными силами для ИГ*. Эта коалиция поддерживает ИГ*, "Джебхат ан-Нусру"* и другие аналогичные им террористические группировки", — подчеркнул Асад.

Он добавил, что западные страны используют тему применения химоружия как повод для нанесения авиаударов по правительственным войскам.

"Тема химического оружия стала одним из терминов западного словаря лжи. Это всего лишь шантаж, используемый обычно лишь как повод нанести авиаудары по сирийской армии", — сказал президент.

Асад также пообещал, что операция против террористов в Восточной Гуте, одном из последних оплотов боевиков, продолжится, так как большинство жителей этого столичного пригорода хотят уйти от террористов.

Ранее МИД Сирии заявил, что правительство пыталось направить в Восточную Гуту 46 грузовиков с гуманитарной помощью, однако боевики продолжают вести огонь по гуманитарному коридору.

Ситуация в Восточной Гуте

В Восточной Гуте складывается критическая гуманитарная ситуация, боевики блокируют выход мирных жителей из района, препятствуют доставке гуманитарных грузов и эвакуации раненых.

С 27 февраля в пригороде Дамаска объявлена гуманитарная пауза. Решение принято по поручению Владимира Путина после утверждения Совбезом ООН резолюции по прекращению огня в Сирии. Пауза действует ежедневно, с 9:00 до 14:00.

24 февраля СБ принял резолюцию, которая требует, чтобы все стороны конфликта "без промедления прекратили столкновения" и обеспечили гуманитарную паузу как минимум на 30 дней. Перемирие необходимо для безопасной и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи и эвакуации тяжелобольных и раненых.

Режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против ИГ*, "Джебхат ан-Нусры"*, "Аль-Каиды"* и других организаций, связанных с террористами.

* Террористические организации, запрещенные в России