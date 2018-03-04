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Война в Сирии
Война в Сирии

Асад обвинил США и их союзников в поддержке ИГ*

22:0204.03.2018
(обновлено: 22:29 04.03.2018)
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© AFP 2018 / Abdulmonam EassaБоевик из группировки Файлак-ар-Рахман в Восточной Гуте, СирияБоевик из группировки Файлак-ар-Рахман в Восточной Гуте, Сирия
© AFP 2018 / Abdulmonam Eassa

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил, что международная коалиция во главе с США поддерживает террористов "Исламского государства"*, "Джебхат ан-Нусры"* и других боевиков.

Район гуманитарного коридора в восточном пригороде Дамаска, Сирия. 4 марта 2018
© Фото : SANA
В Восточной Гуте боевики обстреляли гуманитарную колонну
"Западная коалиция является военно-воздушными силами для ИГ*. Эта коалиция поддерживает ИГ*, "Джебхат ан-Нусру"* и другие аналогичные им террористические группировки", — подчеркнул Асад.

Он добавил, что западные страны используют тему применения химоружия как повод для нанесения авиаударов по правительственным войскам.

"Тема химического оружия стала одним из терминов западного словаря лжи. Это всего лишь шантаж, используемый обычно лишь как повод нанести авиаудары по сирийской армии", — сказал президент.

Разрушенное здание в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Почему все страны поддержали псевдоперемирие в Сирии
Асад также пообещал, что операция против террористов в Восточной Гуте, одном из последних оплотов боевиков, продолжится, так как большинство жителей этого столичного пригорода хотят уйти от террористов.

Ранее МИД Сирии заявил, что правительство пыталось направить в Восточную Гуту 46 грузовиков с гуманитарной помощью, однако боевики продолжают вести огонь по гуманитарному коридору.

Ситуация в Восточной Гуте

В Восточной Гуте складывается критическая гуманитарная ситуация, боевики блокируют выход мирных жителей из района, препятствуют доставке гуманитарных грузов и эвакуации раненых.

С 27 февраля в пригороде Дамаска объявлена гуманитарная пауза. Решение принято по поручению Владимира Путина после утверждения Совбезом ООН резолюции по прекращению огня в Сирии. Пауза действует ежедневно, с 9:00 до 14:00.

Освобожденный от террористов населенный пункт Ан-Нашабия в Восточной Гуте, Сирия. 4 марта 2018
© Фото : SANA
В Восточной Гуте за две недели погибли около 600 человек
24 февраля СБ принял резолюцию, которая требует, чтобы все стороны конфликта "без промедления прекратили столкновения" и обеспечили гуманитарную паузу как минимум на 30 дней. Перемирие необходимо для безопасной и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи и эвакуации тяжелобольных и раненых.

Режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против ИГ*, "Джебхат ан-Нусры"*, "Аль-Каиды"* и других организаций, связанных с террористами.

* Террористические организации, запрещенные в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

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Война в Сирии
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
ideaone
А я рад, что в адрес США и наша, и сирийская риторика стала жестче и больнее. Ну, а на земле и в воздухе боевое российско-сирийское братство своё дело сделают!
22:51
04.03.2018
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