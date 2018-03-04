В ООН рассказали о трудностях с поставкой гумпомощи в Сирию

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. ООН стремится заключить соглашения о поставках гуманитарной помощи в районы Сирии, но "ничего не может сделать в одиночку", сообщил координатор гуманитарной помощи ООН по сирийскому кризису Панос Моумцис (Panos Moumtzis).

"Мы продолжаем получать вызывающие беспокойство сообщения из Африна о гибели и ранениях среди мирных жителей", — сообщил Моумцис. По его словам, на данный момент около пяти тысяч перемещенных лиц "прибыли к окружающим (Африн — ред.) деревням и городу Алеппо, а еще десятки тысяч, как считается, находятся в Африне".

"Я все еще очень обеспокоен из-за десятков тысяч людей, застрявших в Рукбане на юго-востоке Сирии", — добавил Моумцис.

"Мы продолжаем добиваться соглашений для конвоев с гуманитарной помощью. ООН и партнеры готовы помочь 13,1 миллиона нуждающихся в Сирии, но не могут сделать это в одиночку. Мы не можем это сделать, пока продолжаются боевые действия", — сказал координатор ООН.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако боевики продолжают обстрелы.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил в понедельник, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00 местного времени. Тем не менее, по заявлению российского Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор.

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