В Восточной Гуте боевики обстреляли из миномета медпункт у гумкоридора

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 4 мар — РИА Новости. Боевики в Восточной Гуте вели огонь из миномета по медицинскому пункту неподалеку от КПП с западной окраины населенного пункта Эр-Рихан, сообщил журналистам в воскресенье представитель центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.
Выход мирных жителей из Восточной Гуты по-прежнему блокируется незаконными вооруженными формированиями. "Бандгруппы укрепляют свои позиции в жилых домах и скрываются за спинами стариков, женщин и детей. Мы квалифицируем такие действия как военные преступления и считаем, что виновные в их совершении должны быть привлечены к ответственности", — отметил Золотухин.
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил в понедельник, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00 местного времени.
Предыдущие гуманитарные паузы завершились безрезультатно. Местные жители, оставлявшие обращения на "горячую линию", организованную Центром по примирению, еще в середине недели жаловались на то, что у них стали заканчиваться продукты питания и предметы первой необходимости. Боевики завышают цены на них в десятки раз. В районе отсутствуют электроснабжение и газ.
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