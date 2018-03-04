В Турции рассказали о ходе операции в Африне

АНКАРА, 4 мар — РИА Новости. Турецкие вооруженные силы в ходе операции в сирийском Африне нейтрализовали 2612 членов PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов), а также террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает в воскресенье генеральный штаб Турции.

В пятницу сообщалось о 2434 нейтрализованных боевиках.

"С начала операции "Оливковая ветвь" нейтрализовано 2612 членов террористических организаций", — сообщило турецкое военное ведомство в Twitter.

Ранее в Вооруженных силах Турции рассказали, что с начала операции в Африне погиб 41 турецкий военный.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР

*Террористическая организация, запрещенная в России

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