В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 12 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 12 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Латакия – пять, Дамаск – шесть. Турецкой частью представительства зафиксировано три случая стрельбы в провинции Дамаск", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились. В течение суток медицинскую помощь получили 85 человек.

В Минобороны отметили, что в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2427.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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