Курды заявили о гибели 59 турецких военных и боевиков в Сирии

Дым поднимается над селением Раджо в регионе Африн в Сирии. 3 марта 2018

Дым поднимается над селением Раджо в регионе Африн в Сирии. 3 марта 2018

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. За прошедшие сутки в боях за сирийский Африн были убиты 59 турецких военнослужащих и боевиков, об этом говорится в заявлении "Сирийских демократических сил" (SDF), состоящих, преимущественно, из курдских отрядов.

По утверждению курдов, десятки человек с турецкой стороны получили ранения, уничтожено несколько единиц техники. В SDF обвинили Анкару в нанесении ударов по мирному населению и заявили о готовности продолжить сопротивление турецкой армии и "верных ей джихадистов".

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

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