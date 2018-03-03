Снайперы обстреливают пункт пропуска в Восточной Гуте

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Обстановка в районе пункта пропуска в сирийской Восточной Гуте продолжает ухудшаться, подступы к нему обстреливаются снайперами, заявил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

Сообщается, что по вине действующих в районе "вооруженных группировок, блокирующих доступ населения к гуманитарному коридору со своей стороны, никому из мирных жителей покинуть Восточную Гуту в очередной раз не удалось".

"Обстановка в районе пункта пропуска продолжает ухудшаться. Подступы к нему обстреливаются снайперами. Для своих провокационных вылазок боевики используют сеть подземных тоннелей. Кроме того, сегодня в период c 9 часов 35 минут до 11 часов 10 минут гуманитарный коридор был 4 раза обстрелян из стрелкового оружия. Ранено три местных жителя", — говорится в сообщении.