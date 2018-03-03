"Джебхат ан-Нусра"* готовит минометный обстрел гумконвоя ООН в Сирии

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* готовят провокацию с целью срыва гуманитарного конвоя ООН в сирийской Думе, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Поступили данные, что боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* готовят провокационную акцию с целью срыва гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Дума, спланированного на ближайшее время. Террористы намерены обстрелять колонну из минометов и обвинить в этом правительственные силы", — сообщил он.

"Действия незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте, обстрелы ими Дамаска и препятствование выходу мирного населения являются военными преступлениями. Требуем от лидеров незаконных вооруженных формирований остановить произвол в отношении местных жителей, прекратить вооруженные провокации и обеспечить безопасный выход людей из опасных районов", — сказал Евтушенков.

*Террористическая организация, запрещенная в России.