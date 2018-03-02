Российские военные доставили в сирийские провинции три тонны продуктов

ХМЕЙМИМ (Сирия), 2 мар — РИА Новости. Российские военные доставили в сирийские провинции Деръа, Алеппо и Дейр-Эз-Зор около 3 тонн продуктов, а также питьевую воду, сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Несмотря на обострение обстановки в отдельных районах страны, российский Центр по примирению продолжает работу по нормализации гуманитарной ситуации на всей территории Сирии. В населенные пункты провинций Деръа, Алеппо и Дейр-Эз-Зор доставлено около 3 тонн продуктов питания, а также питьевая вода", — сказал он.

Российские военные врачи за сутки помогли 214 сирийцам.

"В рамках выполнения резолюции Совета Безопасности ООН и плана оказания гуманитарной помощи населению Сирии обеспечено безопасное и беспрепятственное прохождение гуманитарного конвоя ООН в н.п. Африн провинции Алеппо. Нуждающимся жителям доставлено 159 тонн продуктов питания и медикаментов", — добавил Евтушенко.

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