В Сирии боевики снова обстреляли российский Центр по примирению

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Боевики в Сирии за сутки совершили 11 обстрелов жилых кварталов Дамаска, было выпущено 28 мин, в том числе, по российскому Центру примирения враждующих сторон, сообщил начальник центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Бандформированиями ведутся обстрелы жилых кварталов Дамаска и пригородов. За прошедшие сутки было совершено 11 обстрелов. Выпущено 28 мин, в том числе, по центру примирения враждующих сторон. Имеются разрушения и пострадавшие среди горожан", — сказал он.

Он также отметил, что, несмотря на введенный в стране режим прекращения огня, круглосуточно отмечаются провокации и его нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте, а также в провинциях Алеппо и Латакия.

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