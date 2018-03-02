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Война в Сирии
Война в Сирии

Двум детям удалось покинуть Восточную Гуту по гуманитарному коридору ночью

17:2402.03.2018
05900
© РИА Новости / Борис МиловановГуманитарный коридор в Восточной ГутеГуманитарный коридор в Восточной Гуте
© РИА Новости / Борис Милованов

ВОСТОЧНАЯ ГУТА, 2 мар — РИА Новости. Двум детям удалось пересечь гуманитарный коридор, покинув Восточную Гуту в ночь на пятницу, сирийские военнослужащие смогли организовать их встречу и прикрытие, сообщил журналистам представитель центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

Единственный гуманитарный коридор связывающий восточную гуту с Дамаском в лагере беженцев Вафидин
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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"Ночью в 00 часов 25 минут к гуманитарному коридору удалось выйти двум детям – мальчику и девочке. Дежурившие на пункте пропуска сирийские военнослужащие заранее засекли их движение и поэтому смогли организовать встречу и прикрытие, поскольку боевики вели по детям огонь из стрелкового оружия. Сейчас с ними работают медики и психологи", — заявил он.

По словам Золотухина, массового выхода местных жителей из анклава пока не наблюдается. Причиной является несоблюдение режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.

"Сегодня из района восточной окраины населенного пункта Дума боевики "Джейш аль-Ислам" (запрещена в РФ – ред.) дважды обстреляли из минометов коридор безопасности на участке дороги М2, ведущий к пункту пропуска в населенном пункте Мухайям Аль — Вафедин. Информация о пострадавших уточняется. Очевидно, что обстрелы осуществлялись с целью воспрещения выхода гражданского населения, желающего покинуть Восточную Гуту", — добавил представитель центра.

На горячую линию Центра по примирению в Дамаске продолжает поступать большое количество сообщений от жителей Восточной Гуты.

"Мы получаем информацию о тяжелой гуманитарной ситуации, дефиците продовольствия и медикаментов, а также многочисленные жалобы на репрессии со стороны боевиков. Все это ведет к росту недовольства местного населения и вспышкам протеста. Есть сведения, что некоторые гражданские активисты объединяются в небольшие группы и вооружаются с целью прорыва блокады боевиков и выхода на подконтрольные правительству территории", — сказал Золотухин.

Во время четвертой гуманитарной паузы в Восточной Гуте. 2 марта 2018
© РИА Новости / Борис Милованов
МИД: обстрелы столицы Сирии продолжаются регулярно
Российский Центр по примирению враждующих сторон вновь призывает лидеров незаконных вооруженных формирований прекратить репрессии в отношении мирных жителей и снять запрет на их выход из Восточной Гуты.

В Восточной Гуте складывается критическая гуманитарная ситуация, боевики блокируют выход мирных жителей из района, препятствуют доставке гуманитарных грузов и эвакуации раненых. СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако террористы продолжают обстрелы.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил в понедельник, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00 местного времени.

Три первые гуманитарные паузы с начала недели завершились ничем — боевики продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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