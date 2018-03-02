Боевики готовят химатаку против мирных жителей в Восточной Гуте, пишут СМИ

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Действующие в пригороде Дамаска Восточной Гуте боевики планируют в ближайшие дни атаку химическим оружием против мирных жителей, чтобы обвинить в ней армию Сирии, сообщило государственное сирийское информагентство SANA со ссылкой на военный источник.

"Лидеры группировок "Джебхат ан-Нусра"* (террористическая группировка, запрещена в РФ), "Файлах ар-Рахман"*, и "Ахрар аш-Шам"* получили указания применить отравляющие вещества против мирных жителей неподалеку от линии соприкосновения с сирийской правительственной армией, с тем чтобы США, Великобритания и другие западные страны обвинили армию САР и власти страны в применении такого оружия", — заявил агентству источник.

Ранее независимая международная комиссия по расследованию преступлений в Сирии заявила, что обеспокоена эскалацией насилия в Идлибе и Восточной Гуте, где, возможно, совершаются преступления с использованием боевого хлорина. Госдепартамент США тогда вновь обвинил Россию в том, что она "прикрывает" власти Сирии от ответственности за атаки с применением химического оружия. При этом МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США в использовании химоружия в Восточной Гуте и решительно осудил такие заявления.

Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России