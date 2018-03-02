В Сирии 18 населенных пунктов присоединились к перемирию за стуки

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Центр по примирению в Сирии сообщил о подписании 18 соглашений о присоединении населенных пунктов в провинциях Алеппо, Дэйр-Эз-Зор и Хомс к режиму прекращения боевых действий, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"В течение суток подписано 18 соглашений о присоединении населенных пунктов в провинциях Алеппо, Дейр-Эз-Зор и Хомс к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2426", — говорится в документе на сайте Минобороны.

В Минобороны отметили, что Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 16 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Латакия – три, Дамаск – одиннадцать. Турция зафиксировала пять случаев стрельбы в провинции Дамаск.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон на территории САР проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Месмия провинции Деръа. Местному населению доставлено продовольствие, общий вес груза – 1,9 тонны. В течение суток медицинскую помощь получили 96 человек.

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.

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