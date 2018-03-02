Число турецких военных, погибших при операции в Африне, возросло

Турецкая артиллерия стреляет по сирийским курдским позициям в районе Африна в Сирии

Турецкая артиллерия стреляет по сирийским курдским позициям в районе Африна в Сирии

АНКАРА, 2 мар — РИА Новости. Число турецких военнослужащих, погибших в четверг в ходе операции в сирийском Африне, возросло до восьми, говорится в полученном РИА Новости заявлении генштаба ВС Турции.

Ранее в четверг турецкий генштаб сообщил, что пять военных погибли и семь ранены в ходе столкновений в сирийском Африне.

"В ходе операции в сирийском Африне 1 марта погибли еще трое наших боевых товарищей, шесть получили ранения", — говорится в заявлении турецкого военного ведомства.

Таким образом, общее число потерь ВС Турции убитыми с начала операции в Африне возросло до 41.

Ранее в четверг с генеральный штаб Турции сообщил, что турецкие вооруженные силы с начала операции в Африне нейтрализовали 2222 члена PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов), а также группировки "Исламское государство"*.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

*Террористическая организация, запрещенная в России.