США возложили на Россию часть ответственности за ситуацию в Восточной Гуте

ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. США считают, Россия частично ответственна за несоблюдение перемирия в сирийской Восточной Гуте, где с субботу погибли 100 человек, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Прекращение огня явно не работает, за это частично ответственна Россия", — заявила она.

"Россия ответственна за то, чтобы остановить Сирию, которая нападает на собственный народ" — продолжала Науэрт. По ее словам, боевые действия продолжается. "Только с субботы погибли более 100 человек", — добавила представитель госдепа.

"Россия призвала к гуманитарным коридорам, это просто смешно", — заявила Науэрт. По ее словам, необходимо сосредоточиться на перемирии в масштабах всей Сирии, которое не работает.

"Мы общаемся с Россией на эту тему", — заключила Науэрт.

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