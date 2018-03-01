Пентагон не стал разглашать количество своих военных баз в Сирии

ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости, Екатерина Соболь. Пентагон не разглашает количество и дислокацию военных США в Сирии, заявил РИА Новости представитель ведомства Эрик Паон в ответ на просьбу прокомментировать заявление помощника секретаря Совета Безопасности РФ по вопросам международной безопасности Александра Венедиктов о том, что США создано около 20 военных баз в Сирии.

"По соображениям безопасности, мы не обсуждаем и не разглашаем число и дислокацию войск в Сирии… дабы гарантировать достижение целей нашей основной миссии — поражение ИГ* ("Исламского государства", запрещено в РФ)", — сказал он.

Паон добавил, что подобными заявлениями "Россия показывает свою слабость и пытается отвлечь общественность от того, что она не способна обеспечить прекращение огня, договоренности о котором было достигнуто в ООН".

Ранее помощник секретаря Совета Безопасности РФ по вопросам международной безопасности Александр Венедиктов заявил в интервью РИА Новости, что "на контролируемых отрядами народной самообороны Курдистана территории создано около 20 военных баз США".

* Террористическая группировка, запрещена в России

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