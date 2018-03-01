У США нет подтверждений, что Дамаск применял химоружие в Восточной Гуте

ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. У США нет подтверждений, что власти Сирии применяли химическое оружие в Восточной Гуте, заявила журналистам представитель Пентагона Дана Уайт.

"Мы не видели никаких подтверждений этому", — сказала Уайт в ответ на вопрос, есть ли у США такого рода доказательства.

Ранее сообщалось, что независимая международная комиссия по расследованию преступлений в Сирии проверяет сообщения о возможном использовании боевого хлорина в Восточной Гуте и Идлибе.

С похожими обвинениями в применении химоружия в конце января выступил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. На встрече в Париже по вопросам противодействия "безнаказанному" использованию химоружия он заявил, что сирийские власти 22 января якобы применили химическое оружие против гражданского населения в Восточной Гуте. В госдепе США также заявляли, что Россия использует любую возможность, чтобы защитить режим президента Сирии Башара Асада, который якобы "продолжает использовать химоружие".

В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами. МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США в использовании химоружия в Восточной Гуте и решительно осудил такие заявления.

Сообщения о новых химических атаках в Сирии стали появляться на фоне проведения целой серии международных консультаций о необходимости расследования подобных преступлений.

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