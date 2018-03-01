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Война в Сирии
Война в Сирии

Британия попросила СПЧ ООН провести срочное заседание по Восточной Гуте

19:0001.03.2018
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинЛагерь беженцев Вафидин, район гуманитарного коридора в восточном пригороде ДамаскаЛагерь беженцев Вафидин, район гуманитарного коридора в восточном пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

ЖЕНЕВА, 1 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Постоянный представитель Великобритании при женевском отделении ООН направил письмо президенту Совета ООН по правам человека с просьбой провести срочное заседание по ситуации в Восточной Гуте в Сирии, текст письма имеется в распоряжении РИА Новости.

Единственный гуманитарный коридор связывающий восточную гуту с Дамаском в лагере беженцев Вафидин
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Заложники без права на выбор: как проходит операция в Восточной Гуте

В документе, адресованном представителю Словении Воиславу Шуцу, председательствующему в СПЧ в нынешнем году, говорится, что срочные дебаты по ситуации в Восточной Гуте необходимо провести до конца недели. Постпред Великобритании Джулиан Брейфуэйт также заявил о необходимости принятия новой резолюции СПЧ по гуманитарной ситуации в Сирии, проект которой постпред обещает распространить в ближайшее время.

Пресс-секретарь СПЧ Роландо Гомез заявил, что просьба Великобритании будет рассмотрена сегодня в 18.00 (20.00 мск).

Как ожидается, ситуация в Сирии будет рассмотрена в ходе нынешней 37-й сессии Совета ООН по правам человека 13 марта.

Район гуманитарного коридора в восточном пригороде Дамаска. 27 февраля 2018
© Фото : SANA
Третья гуманитарная пауза в Восточной Гуте не дала результатов
Восточная Гута остается на сегодняшний момент одним из последних оплотов террористов в Сирии, который контролируют группировки "Джейш аль-Ислам"*, "Ахрар аш-Шам"*, "Джебхат ан-Нусра"* (запрещены в РФ), периодически подвергая массированным обстрелам окраины и центр сирийской столицы, в том числе, российское посольство. С лета в Восточной Гуте действует зона деэскалации. Ситуация там резко обострилась в последние недели.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
100 боевых за Россию-Матушку!
Ну конечно, а про Ракку опять ни слова, хотя там ситуация не лучше а намного критичнее, но там ведь братья саксонцы, можно и промолчать!!! Двуличные уроды!!!!
19:12
01.03.2018
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Sergey Jaws
Вашим террористам будет только высшая мера наказания....и уступок не будет как в Алеппо.........
19:18
01.03.2018
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