Боевики удерживают мирных жителей в Восточной Гуте

ДАМАСК, 1 мар — РИА Новости. Третья по счету гуманитарная пауза в Восточной Гуте, завершившаяся в 14.00 по местному времени (15.00 мск), вновь не дала результатов — боевики продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор, передает корреспондент РИА Новости.
Российский Центр примирения враждующих сторон призывает лидеров незаконных вооруженных формирований остановить насилие над мирными гражданами и предоставить им возможность как можно быстрее покинуть опасные районы Восточной Гуты.
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