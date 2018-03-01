Боевики удерживают мирных жителей в Восточной Гуте

ДАМАСК, 1 мар — РИА Новости. Третья по счету гуманитарная пауза в Восточной Гуте, завершившаяся в 14.00 по местному времени (15.00 мск), вновь не дала результатов — боевики продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор, передает корреспондент РИА Новости.

Боевики Восточной Гуты распространяют агитационные листовки с обращением к жителям. В них местное население заставляют оставаться в своих домах и не покидать район под угрозой расправы.

Российский Центр примирения враждующих сторон призывает лидеров незаконных вооруженных формирований остановить насилие над мирными гражданами и предоставить им возможность как можно быстрее покинуть опасные районы Восточной Гуты.

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