Боевики под угрозой расправы держат жителей в Восточной Гуте

ДАМАСК, 1 мар — РИА Новости. Террористы до сих пор не выпускают мирных жителей из Восточной Гуты, под угрозой расправы заставляют сидеть по домам, сообщил журналистам в четверг представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

По его словам, с началом действия гуманитарного коридора жители Восточной Гуты стали существенно чаще жаловаться на бедственное положение на горячую линию российского Центра по примирению.

Введя лимиты на продажу населению продовольствия и медикаментов, боевики намеренно создали их дефицит, подчеркнул Золотухин.

"Отмечаются случаи, когда местные жители обращаются к боевикам с просьбами выпустить их из Восточной Гуты за деньги, но получают отказ. Члены НВФ изымают у жителей личный автотранспорт и используют его в своих целях. Запрещают пользоваться радиоприемниками, телевизорами и сотовыми телефонами", — отметил российский офицер.

Боевики распространяют листовки, в которых приказывают местным жителям оставаться в своих домах под угрозой расправы, сказал Золотухин.

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