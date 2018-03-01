Турция обвинила США в двойных стандартах по Сирии

АНКАРА, 1 мар — РИА Новости. США демонстрируют двойные стандарты, предлагая Турции прочитать резолюцию СБ ООН по Сирии, Вашингтону следует прочитать ее самому, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

Ранее представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что "Турции следует еще раз внимательно прочитать резолюцию СБ ООН" о 30-дневном перемирие на территории всей Сирии, имея в виду продолжающуюся турецкую операцию в сирийском Африне.

"Мы читали (резолюцию СБ ООН), это им (США) надо ее читать. Африна там нет. Это решении СБ ООН не исключает борьбу с террористами, а Турция там борется с ними и способствует обеспечению мира. Террористы все одинаковы, нельзя их делить на плохих и хороших. США ведут себя нелогично, по двойным стандартам, это нельзя принять. Ни один мирный житель не пострадал в ходе операции "Оливковая ветвь", — сказал Боздаг журналистам.

Он добавил, что резолюция СБ ООН по Сирии не повлияет на турецкую операцию в Африне. "Мы с удовлетворением встретили это решение, так как оно направлено на улучшение положения в Восточной Гуте… США нацелены на борьбу с ИГ*, как и мы. Но логика, согласно которой нельзя бороться с террористами, с которыми не борются США, неприемлема", — отметил турецкий вице-премьер.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

* Террористическая группировка, запрещена в России

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