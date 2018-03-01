Турция сообщила о нейтрализации 2222 боевиков с начала операции в Африне

Турецкая артиллерия стреляет по позициям курдских формирований в районе Африна, Сирия. Архив

Турецкая артиллерия стреляет по позициям курдских формирований в районе Африна, Сирия. Архив

АНКАРА, 1 мар — РИА Новости. Турецкие вооруженные силы в ходе операции в сирийском Африне нейтрализовали 2222 члена PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов), а также запрещенной в России и других странах группировки "Исламское государство"*, сообщает генеральный штаб Турции в четверг.

"С начала операции "Оливковая ветвь" нейтрализовано 2222 члена террористических организаций PYD, YPG и ИГ*", — говорится в заявлении генштаба.

По сообщению агентства Anadolu, ВС Турции взяли под контроль еще одно селение в Африне — Шейх Мехметли, которое находится на северо-западе этого сирийского района.

Ранее генштаб сообщил о потерях турецкой армии с начала операции в Африне, которые составили 33 человека убитыми и более 150 ранеными.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

* Террористическая группировка, запрещена в России

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