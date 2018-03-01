США спровоцировали Турцию на операцию в Африне, считают в Совбезе

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Сергей Сафронов. США, накачивая курдов самым современным оружием, фактически спровоцировали Турцию на проведение военной операции в сирийском Африне, сообщил в интервью РИА Новости помощник секретаря Совета Безопасности РФ по вопросам международной безопасности Александр Венедиктов.

"Курды буквально накачиваются (американским – ред.) самым современным оружием. Поставки современных вооружений и поощрение в курдской среде сепаратистских настроений фактически спровоцировали проведение Турцией военной операции на севере Сирии в районе Африна", — сказал собеседник агентства.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Дамаск решительно осудил действия Турции, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

Полностью интервью с Венедиктовым будет опубликовано на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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